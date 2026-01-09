Винисиус не уедет в Саудовскую Аравию, он хочет остаться в Европе. Переход в «Челси» не исключен, но не в январе (ESPN)
Винисиус не уедет в Саудовскую Аравию, он хочет остаться в Европе.
Вингер «Реала» Винисиус не продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
Вариант с переходом в саудовский чемпионат отпал, поскольку бразилец не хочет уезжать из Европы, сообщает ESPN. Контактов с саудовскими клубами не было уже несколько месяцев.
Если контракт с «Реалом» не продлят, Винисиус будет рассматривать варианты в Европе.
Ранее появились слухи о возможном интересе «Челси». ESPN утверждает, что официальных контактов не было. Сам трансфер не исключен, но в январе этого не случится.
