Винисиус не уедет в Саудовскую Аравию, он хочет остаться в Европе. Переход в «Челси» не исключен, но не в январе (ESPN)

Винисиус не уедет в Саудовскую Аравию, он хочет остаться в Европе.

Вингер «Реала » Винисиус не продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Вариант с переходом в саудовский чемпионат отпал, поскольку бразилец не хочет уезжать из Европы, сообщает ESPN. Контактов с саудовскими клубами не было уже несколько месяцев.

Если контракт с «Реалом» не продлят, Винисиус будет рассматривать варианты в Европе.

Ранее появились слухи о возможном интересе «Челси ». ESPN утверждает, что официальных контактов не было. Сам трансфер не исключен, но в январе этого не случится.