  • Лапорта о реванше за поражение от «Реала» в Ла Лиге: «Хочу победить и завоевать Суперкубок. Я относительно спокоен, если сыграем как с «Атлетиком», то можем беспокоиться только о себе»
Лапорта о реванше за поражение от «Реала» в Ла Лиге: «Хочу победить и завоевать Суперкубок. Я относительно спокоен, если сыграем как с «Атлетиком», то можем беспокоиться только о себе»

Жоан Лапорта: я спокоен, если сыграем с «Реалом» так, как с «Атлетиком».

Жоан Лапорта высказался о предстоящем матче с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

– Вы хотите взять реванш [за поражение в Ла Лиге]?

– Я хочу победить, завоевать еще один Суперкубок. Я относительно спокоен перед финалом, потому что я вижу, что Ханси Флик сосредоточен и настроен на победу.

Если мы сыграем с той же интенсивностью, что и против «Атлетика», то можем беспокоиться только о себе, – сказал президент «Барселоны» в эфире 3Cat.

Матч между «блауграной» и «Реалом» состоится 11 января.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
