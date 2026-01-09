Лапорта о реванше за поражение от «Реала» в Ла Лиге: «Хочу победить и завоевать Суперкубок. Я относительно спокоен, если сыграем как с «Атлетиком», то можем беспокоиться только о себе»
Жоан Лапорта: я спокоен, если сыграем с «Реалом» так, как с «Атлетиком».
Жоан Лапорта высказался о предстоящем матче с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.
– Вы хотите взять реванш [за поражение в Ла Лиге]?
– Я хочу победить, завоевать еще один Суперкубок. Я относительно спокоен перед финалом, потому что я вижу, что Ханси Флик сосредоточен и настроен на победу.
Если мы сыграем с той же интенсивностью, что и против «Атлетика», то можем беспокоиться только о себе, – сказал президент «Барселоны» в эфире 3Cat.
Матч между «блауграной» и «Реалом» состоится 11 января.
