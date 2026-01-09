Игорь Ледяхов: «Даю 50% на возвращение России в турниры в 2026-м. Сами видите, что американцы переодеваются»
Ледяхов: даю 50% на возвращение России в турниры в 2026-м.
Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов высказался на тему возвращения российских команд в международные турниры.
«Все затянулось. На чемпионат мира мы уже не попали. Возможно, осенью мы попадем в какие-то отборочные, но пока я не вижу предпосылок к тому, что нас допустят. Разговоры – это ерунда. Сами видите, что американцы переодеваются – то одну майку, то другую надевают.
Конечно, наша дисквалификация нас в спортивном плане очень опустила. Но что поделать – надо ждать. Возвращение в турниры в 2026 году оцениваю маловероятно, даю 50%, что мы вернемся, но это максимум», – сказал Ледяхов.
