Игорь Ледяхов: «Даю 50% на возвращение России в турниры в 2026-м. Сами видите, что американцы переодеваются»

Ледяхов: даю 50% на возвращение России в турниры в 2026-м.

Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов высказался на тему возвращения российских команд в международные турниры.

«Все затянулось. На чемпионат мира мы уже не попали. Возможно, осенью мы попадем в какие-то отборочные, но пока я не вижу предпосылок к тому, что нас допустят. Разговоры – это ерунда. Сами видите, что американцы переодеваются – то одну майку, то другую надевают.

Конечно, наша дисквалификация нас в спортивном плане очень опустила. Но что поделать – надо ждать. Возвращение в турниры в 2026 году оцениваю маловероятно, даю 50%, что мы вернемся, но это максимум», – сказал Ледяхов.