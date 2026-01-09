Смертельно больной 33-летний экс-хавбек «Челси» и Бельгии U21 Мусонда: «Осталось несколько дней, состояние критическое. У меня была прекрасная юность, и я бы еще многое мог сделать»

Экс-игрок «Челси» Мусонда: у меня осталось всего несколько дней.

Бывший полузащитник «Челси » Ламиша Мусонда сообщил, что близок к уходу из жизни в 33-летнем возрасте.

«Я понимаю, что у меня осталось всего несколько дней, и в то же время осознаю, сколько людей было рядом со мной – я всегда буду дорожить этими воспоминаниями. Жизнь тяжела, но вокруг все равно много прекрасного.

Жизнь состоит из взлетов и падений, и никто по-настоящему не может понять ту боль, с которой ты сталкиваешься. Два последних года были особенно тяжелыми и изнурительными для меня. С огромной грустью сообщаю вам, что я борюсь за свое здоровье – именно поэтому меня так долго не было в соцсетях.

Мне пришлось принять горькую правду: мое состояние критическое, и теперь я сражаюсь за саму жизнь. Ваша поддержка и молитвы стали бы для меня настоящим утешением в этот период. Мы с семьей боремся, и я не опущу руки до самого последнего вздоха.

Мне посчастливилось прожить прекрасную юность, и я бы еще многое мог сделать. Очень многих людей мне так хотелось бы поблагодарить лично. И то, что я не получу такой возможности, огорчает меня», – написал бывший полузащитник сборной Бельгии U21 и «Мехелена », проведший несколько лет в академии «Челси».