Киву – лучший тренер декабря в Серии А. «Интер» выиграл все 3 матча лиги

Киву – лучший тренер декабря в Серии А.
Кристиан Киву признан лучшим тренером декабря в Серии А.
В прошлом месяце «Интер» под его руководством обыграл «Комо» (4:0), «Дженоа» (2:1) и «Аталанту» (1:0) в рамках чемпионата.
Киву возглавил «Интер» прошлым летом. «Нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу Серии А, набрав 42 балла.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Серии А
