«Ювентус» пытается подписать Бернарду Силву как свободного агента (La Stampa)

«Ювентус» ведет переговоры с Бернарду Силвой.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на La Stampa, туринцы начали переговоры с полузащитником «Манчестер Сити». Португальца хотят подписать в качестве свободного агента.

В этом сезоне 31-летний хавбек провел 21 матч в АПЛ и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .