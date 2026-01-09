  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына из «Зенита» в «Крузейро» – часть от суммы трансфера. Другим посредникам выплатят еще 2 млн (ESPN)
67

Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына из «Зенита» в «Крузейро» – часть от суммы трансфера. Другим посредникам выплатят еще 2 млн (ESPN)

Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына из «Зенита» в «Крузейро».

Стало известно, сколько заработают посредники на трансфере Жерсона из «Зенита» в «Крузейро».

По данным ESPN, посредники получат 10% от суммы трансфера – то есть 2,7 млн евро из 27 млн. 

Сумму в 2,7 млн разделят между четырьмя посредниками, один из которых – Маркао, отец Жерсона. Он заработает 675 тысяч евро на этой сделке.

Отмечается, что часть из доли Маркао получит бизнесмен Карлос Лейте, который ранее работал с Жерсоном в качестве его агента.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4715 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовано: Sports
Источник: ESPN
logoЖерсон
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoКрузейро
агенты
ESPN
logoвысшая лига Бразилия
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жерсон о переходе в «Крузейро»: «Спасибо руководству за приложенные усилия. Я счастлив»
9 января, 16:04
Мостовой об уходе Жерсона из «Зенита»: «Никто о нем не вспомнит через 2-3 месяца. Никак не оцениваю его игру»
9 января, 15:22
Агент о Жерсоне: «Он официально покинул «Зенит», подтверждаю это»
9 января, 14:56
А ведь мы предупреждали: Жерсон – тот еще капризуля
9 января, 14:50
Главные новости
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров в заявке после перехода Лусиано. «Краснодар» лидирует
1 минуту назад
Вилья считает Месси лучшим в истории: «С огромным отрывом. И он будет лучшим футболистом мира до тех пор, пока не завершит карьеру»
11 минут назад
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу. Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано будет не менее яркая карьера»
20 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
21 минуту назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
27 минут назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
31 минуту назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
48 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
сегодня, 16:26Live
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
55 минут назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
55 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»
11 минут назадLive
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
20 минут назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
24 минуты назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
31 минуту назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
35 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
44 минуты назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
55 минут назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
55 минут назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06