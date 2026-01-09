Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына из «Зенита» в «Крузейро» – часть от суммы трансфера. Другим посредникам выплатят еще 2 млн (ESPN)
Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына из «Зенита» в «Крузейро».
Стало известно, сколько заработают посредники на трансфере Жерсона из «Зенита» в «Крузейро».
По данным ESPN, посредники получат 10% от суммы трансфера – то есть 2,7 млн евро из 27 млн.
Сумму в 2,7 млн разделят между четырьмя посредниками, один из которых – Маркао, отец Жерсона. Он заработает 675 тысяч евро на этой сделке.
Отмечается, что часть из доли Маркао получит бизнесмен Карлос Лейте, который ранее работал с Жерсоном в качестве его агента.
