Оуэн о Дьокереше: «Не хватает класса для важных матчей. Он может быть хорош против «Бернли», когда не получает отпора, но если бы завтра был финал ЛЧ, то вряд ли он вышел бы в старте»

Майкл Оуэн: Дьокерешу не хватает класса для важных матчей.

Майкл Оуэн сомневается в уровне Виктора Дьокереша.

«Они хотели, чтобы он [Дьокереш] стал тем самым завершителем атак, и, вероятно, все еще ищут такого человека. Если бы финал Лиги чемпионов был завтра вечером, я не уверен, что он бы вышел в старте.

Конечно, они будут продолжать давать ему шансы, потому что заплатили огромные деньги. И знаете что? Против «Бернли», против «Ноттингем Форест», против «Эвертона» или других подобных команд он, скорее всего, будет забивать много голов. Он умеет завершать, он будет находиться в штрафной. Но для того, чтобы выигрывать такие матчи [как против «Ливерпуля»], нужен класс, а вот этого ему как раз не хватает.

Он может быть одним из тех, кто хорош, когда не получает отпора. Играя дома против более команд поменьше, он забьет гол-два, иногда даже сделает хет-трик, будет исполнять пенальти, и в конце сезона вы подумаете: «А знаете, у него двузначное число голов, неплохой результат». А если присмотреться – решал ли он исход важных матчей, когда команда действительно нуждается в своих звездах? Увы, судя по первой половине сезона, ответ отрицательный. Как я говорю, пока ничего не ясно», – сказал экс-форвард сборной Англии Premier League Productions.