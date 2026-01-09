  • Спортс
  • Валерий Овчинников о «Спартаке»: «Настораживает характер Карседо. Психологически он нервный, прыгающий по бровке»
29

Валерий Овчинников о «Спартаке»: «Настораживает характер Карседо. Психологически он нервный, прыгающий по бровке»

Валерий Овчинников заявил, что его настораживает темперамент Карседо.

Бывший тренер российских клубов Валерий Овчинников оценил нового тренера «Спартака» Хуана Карседо.

«Дай бог, чтобы «Спартаку» свезло, как говорилось в известной книге «Собачье сердце». Может, мужики в цвет попали… Кто их знает! Но меня все равно настораживает характер Карседо. Я так понимаю, что психологически он нервный, прыгающий по бровке.

Наверное, как и все испанцы, этот тренер очень темпераментный. Но для «Спартака» достаточно сложно найти главного тренера. Не столько для клуба, сколько для руководства. Вся проблема в них, весь корень зла. Я так скажу: после трех-четырех туров все станет ясно. Будет понятно, что из себя представляет этот специалист. Поймем, какой переворот он устроит в «Спартаке». Но пока я мало в это верю», – заявил Овчинников.

Материалы по теме
