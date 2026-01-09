Жерсон о переходе в «Крузейро»: «Спасибо руководству за приложенные усилия. Я счастлив»

Жерсон: спасибо «Крузейро» за трансфер, я счастлив.

Жерсон доволен переходом из «Зенита » в «Крузейро ».

«Я счастлив. Я благодарю все руководство «Крузейро» за те усилия, которые оно приложило для моего подписания.

Меня ждет медосмотр, после чего я смогу пообщаться с вами более спокойно», – сказал полузащитник болельщикам, приехав на базу бразильского клуба.

