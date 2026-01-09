Жерсон о переходе в «Крузейро»: «Спасибо руководству за приложенные усилия. Я счастлив»
Жерсон: спасибо «Крузейро» за трансфер, я счастлив.
Жерсон доволен переходом из «Зенита» в «Крузейро».
«Я счастлив. Я благодарю все руководство «Крузейро» за те усилия, которые оно приложило для моего подписания.
Меня ждет медосмотр, после чего я смогу пообщаться с вами более спокойно», – сказал полузащитник болельщикам, приехав на базу бразильского клуба.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Itatiaia
