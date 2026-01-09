Финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барсой» будет судить Мунуэра Монтеро, удалявший Беллингема за фразу fuck you
Финал Суперкубка будет судить арбитр, удалявший Беллингема за нецензурную фразу.
Хосе Мунуэра Монтеро назначен главным арбитром финального матча за Суперкубок Испании.
В финальном матче «Реал» встретится с «Барселоной» в воскресенье.
Напомним, Мунуэра Монтеро показал красную карточку хавбеку «Реала» Джуду Беллингему за разговоры в первом тайме матча с «Осасуной»(1:1) в 24-м туре Ла Лиги. Арбитр написал в протоколе, что Беллингем сказал ему «иди ## ###».
Англичанин был дисквалифицирован на два матча, хотя «Реал» пытался доказать, что Джуд сказал fuck off («да брось ты», «отвали», «########»), а не fuck you («иди ## ###»). Апелляция «Реала» на удаление Беллингема была отклонена, игрок пропустит матчи с «Жироной» и «Бетисом» в Ла Лиге.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4647 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
