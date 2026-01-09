  • Спортс
  • Сульшер будет зарабатывать от 50 000 до 60 000 фунтов в неделю, если возглавит «МЮ». За попадание в ЛЧ норвежцу заплатят 3–4 млн (Nettavisen)
Сульшер будет зарабатывать от 50 000 до 60 000 фунтов в неделю, если возглавит «МЮ». За попадание в ЛЧ норвежцу заплатят 3–4 млн (Nettavisen)

«МЮ» заплатит Сульшеру до 4 млн евро, если Оле выведет клуб в ЛЧ.

Если Оле-Гуннар Сульшер вернется в «Манчестер Юнайтед», то будет получать меньше, чем в прошлый раз.

По данным источников норвежского сайта Nettavisen, тренер, вероятно, будет зарабатывать от 50 000 до 60 000 фунтов в неделю (от 2,6 млн до 3,1 млн в год, если бы соглашение было не краткосрочным). Также ему выплатят от 3 до 4 млн фунтов в случае попадания команды в Лигу чемпионов.

Отмечается, что с 2018-го по 2021-й «МЮ» платил Сульшеру 7,2 млн фунтов в год.

Когда норвежец возглавил «Бешикташ» в январе 2025-го, ему собирались заплатить 3,6 млн евро за полтора сезона.

Сульшер и Кэррик не будут работать вместе в «МЮ». Клуб выберет кого-то одного на роль временного тренера (Sky Sports)

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Nettavisen
деньги
logoОле-Гуннар Сульшер
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
