Росеньор о «Челси»: «Давление – это привилегия. Мне хорошо платят, многие хотели бы оказаться на моем месте»

Росеньор о «Челси»: у меня хорошая зарплата, а давление – это привилегия.

Лиэм Росеньор доволен назначением в «Челси».

«Я горжусь тем, что буду работать с рядом выдающихся футболистов.

Мне хорошо платят. Давление – это привилегия. Многие люди хотели бы оказаться на моем месте, и я стараюсь помнить об этом каждый день», – сказал главный тренер «синих».

