Росеньор о «Челси»: «Давление – это привилегия. Мне хорошо платят, многие хотели бы оказаться на моем месте»
Росеньор о «Челси»: у меня хорошая зарплата, а давление – это привилегия.
Лиэм Росеньор доволен назначением в «Челси».
«Я горжусь тем, что буду работать с рядом выдающихся футболистов.
Мне хорошо платят. Давление – это привилегия. Многие люди хотели бы оказаться на моем месте, и я стараюсь помнить об этом каждый день», – сказал главный тренер «синих».
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4698 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости