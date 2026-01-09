  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Победитель нового Кубка Регионов получит почти 26 млн рублей. Старт – в апреле (Sport Baza)
5

Победитель нового Кубка Регионов получит почти 26 млн рублей. Старт – в апреле (Sport Baza)

Победитель нового Кубка Регионов получит почти 26 млн рублей. Старт – в апреле.

В России запустят Кубок Регионов.

По данным телеграм-канала Sport Baza, победитель нового турнира получит почти 26 млн рублей. Старт дебютного сезона запланирован в апреле.

Участниками Кубка Регионов, как сообщалось ранее, станут 192 клуба из Leon Второй лиги Б, Третьей лиги и Winline Медиалиги. Победитель турнира, помимо 26 млн рублей, получит возможность выступить в 1/4 финала Пути Регионов FONBET Кубка России сезона-2026/2027. 

Окончательное согласование регламента будет в феврале, а в марте ожидается жеребьевка. Финал состоится в сентябре на одном из стадионов ЧМ-2018.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4695 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовано: Sports
Источник: Sport Baza
logoFONBET Кубок России
logoВторая лига Б
logoпремьер-лига Россия
деньги
третий дивизион
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Титов: «Спартак» силен тем, что есть команда – ни Барко, ни Маркиньос, ни Жедсон не дадут результат в одиночку. Забраться в тройку – почему нет?»
7 января, 12:14
Логашов о возвращении Смолова в футбол: «Не думаю, что ему это необходимо. Побаловался немного в Кубке России за «Броуков», своего добился»
6 января, 11:02
РПЛ, «Динамо», «БроукБойз», гандбольная Суперлига – с кем в этом году заканчивается контракт у букмекеров?
5 января, 20:59
Наумов о Fan ID: «Это ошибка, не вижу никакого смысла. Матчи Кубка безопасны, а РПЛ – нет. Цирк! В хоккее по 15 тысяч зрителей собираются, но там не вводят»
5 января, 15:12
Главные новости
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров в заявке после перехода Лусиано. «Краснодар» лидирует
49 секунд назад
Вилья считает Месси лучшим в истории: «С огромным отрывом. И он будет лучшим футболистом мира до тех пор, пока не завершит карьеру»
10 минут назад
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу. Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано будет не менее яркая карьера»
19 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
20 минут назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
26 минут назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
30 минут назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
47 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
59 минут назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
54 минуты назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
54 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»
10 минут назадLive
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
19 минут назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
23 минуты назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
23 минуты назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
30 минут назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
34 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
54 минуты назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
54 минуты назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06