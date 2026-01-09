Победитель нового Кубка Регионов получит почти 26 млн рублей. Старт – в апреле (Sport Baza)

Победитель нового Кубка Регионов получит почти 26 млн рублей. Старт – в апреле.

В России запустят Кубок Регионов.

По данным телеграм-канала Sport Baza, победитель нового турнира получит почти 26 млн рублей. Старт дебютного сезона запланирован в апреле.

Участниками Кубка Регионов, как сообщалось ранее , станут 192 клуба из Leon Второй лиги Б, Третьей лиги и Winline Медиалиги. Победитель турнира, помимо 26 млн рублей, получит возможность выступить в 1/4 финала Пути Регионов FONBET Кубка России сезона-2026/2027.

Окончательное согласование регламента будет в феврале, а в марте ожидается жеребьевка. Финал состоится в сентябре на одном из стадионов ЧМ-2018.