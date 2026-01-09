Мостовой об уходе Жерсона из «Зенита»: «Никто о нем не вспомнит через 2-3 месяца. Никак не оцениваю его игру»

Мостовой об уходе Жерсона из «Зенита»: через 2-3 месяца никто о нем не вспомнит.

Бывший хавбек сборной России Александр Мостовой высказался об уходе полузащитника «Зенита » Жерсона в «Крузейро».

«Никак не оцениваю его игру. Много было разговоров и шума, когда он приходил. Не знаю истинных причин, что случилось. По меркам того, как он был объявлен, футболист хороший, но что-то в «Зените» не пошло.

Хорошо, что продают за такие же деньги, за которые купили. Он приехал, побыл, но в нашем футболе много таких было. В последних матчах он вроде неплохо играл, но через два-три месяца никто о нем и не вспомнит», – сказал Мостовой.