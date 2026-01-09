Семин не хочет жить в другой стране: «Москва вне конкуренции, номер один по чистоте, красоте, качеству сервиса. И у меня не пошел язык, в Новой Зеландии из-за этого было некомфортно»

Юрий Семин: Москва – номер один по чистоте, красоте, качеству сервиса.

Юрий Семин посетовал на то, что не выучил английский язык в детстве.

– Желания переехать за границу не было?

– А что там делать?

– Многие мечтают о спокойной старости в домике у моря.

– Мне очень нравится в России и в Москве. Такой город, как Москва, сейчас сложно найти. Она вне конкуренции. Номер один по многим показателям: чистоте, красоте, качеству сервиса. Меня знают здесь.

А что я там буду делать? Я бы мог дальше работать за границей. Но возвращаться надо домой, туда, где свое. Плюс у меня не пошел язык. А мое лучшее качество – психология. Важно разговаривать с игроком, искать с ним что-то общее, чтобы помогать развиваться.

Надо было учить английский в школе. В Новой Зеландии из-за этого было некомфортно. Эта проблема занижала мой профессиональный уровень, – сказал бывший главный тренер «Локомотива ».