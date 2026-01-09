  • Спортс
79

Андрей Талалаев: «Карпин был близок к тому, чтобы «Динамо» заиграло в современный футбол. Руководители поступили неправильно, отправив его в отставку»

Андрей Талалаев: Карпин был близок к тому, чтобы «Динамо» играло по-современному.

Андрей Талалаев считает, что «Динамо» не следовало расставаться с Валерием Карпиным.

– Когда говорят, что Карп не изменил ничего в «Динамо»… Да Карп был уже близок к тому, чтобы «Динамо» заиграло в современный футбол!

Проблемы в обороне... Самая агрессивная команда в прессинге, самая агрессивная команда по ударам. Не везло, не было результата, не было баланса между игрой и обороной.

Какое бы у меня ни было отношение к нему лично, я всегда вступлю на защиту, что руководители поступили неправильно, отправив его в отставку.

– Да он сам ушел, но неважно.

– Хватит рассказывать, кто куда ушел. Когда создаются такие условия, мужчина всегда придет и скажет: «Ну не хотите – давайте пожмем руки». Вы думаете, я так не поступлю, если кто-то полезет в мою работу еще?

Здесь два пути: или устроить публичный скандал (я думаю, что это никому не нужно), или просто договориться.

Когда любой тренер делает что-то правильно, я всегда скажу, что это правильно. Я отошел от оценки работы тренера, стараюсь оценивать игру команды, которую несет этот тренер.

Игра «Динамо» – больше всех прессинг-действий, больше всех ударов по воротам, доставок в штрафную – которые прогрессивные передачи… Нет баланса между обороной и атакой. Что не доделал Карпин – знает только он и его помощники, которые были, – сказал главный тренер «Балтики».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Коммент.Шоу»
