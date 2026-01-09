«Крылья» арендовали Шуманского у ЦСКА до конца сезона и подписали нигерийца Чарльза из «Астаны» (Metaratings)
«Крылья» оформили две трансферные сделки .
По информации Metaratings.ru, «Крылья Советов» арендовали у ЦСКА до конца сезона 21-летнего белорусского нападающего Артема Шуманского, а также оформили полноценный трансфер нигерийского форварда «Астаны» Джеффри Чарльза.
В текущем сезоне Мир РПЛ Шуманский провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.
Чарльз выступал за «Астану» с лета 2024 года. Форвард провел за казахстанскую команду 54 матча, забил 27 голов и отдал четыре результативные передачи.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
