Агент о Жерсоне: «Он официально покинул «Зенит», подтверждаю это»
Жерсон ушел из «Зенита».
Полузащитник «Зенита» Жерсон покинул клуб из Санкт-Петербурга.
Об этом заявил агент футболиста Андре Кюри.
Ранее сообщалось, что бразилец продолжит карьеру в «Крузейро», трансфер оценивается в 27+3 млн евро. ESPN писал, что 28-летний игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт со своей новой командой в субботу.
«Жерсон официально покинул «Зенит», подтверждаю это», – сказал Кюри.
Бразильский футболист перешел к петербуржцам минувшим летом из «Фламенго» за 25 млн евро. В этом сезоне хавбек сыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
