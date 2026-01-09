Агент о Жерсоне: «Он официально покинул «Зенит», подтверждаю это»

Жерсон ушел из «Зенита».

Полузащитник «Зенита » Жерсон покинул клуб из Санкт-Петербурга.

Об этом заявил агент футболиста Андре Кюри.

Ранее сообщалось, что бразилец продолжит карьеру в «Крузейро », трансфер оценивается в 27+3 млн евро. ESPN писал , что 28-летний игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт со своей новой командой в субботу.

«Жерсон официально покинул «Зенит», подтверждаю это», – сказал Кюри.

Бразильский футболист перешел к петербуржцам минувшим летом из «Фламенго» за 25 млн евро. В этом сезоне хавбек сыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.