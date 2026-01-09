Росеньор о том, что он лишь второй темнокожий тренер в истории «Челси»: «Неважно, откуда ты родом или какого пола. Если я добьюсь успеха, возможно, это разрушит некоторые барьеры»
Росеньор высказался о том, что он второй темнокожий тренер в истории «Челси».
Лиэм Росеньор высказался о том, что он стал всего лишь вторым темнокожим тренером в истории «Челси».
Первым был Руд Гуллит, возглавлявший «синих» с 1996 по 1998 год.
«Я очень много и долго работал. У меня смешанное происхождение. Не имеет значения, откуда ты родом или какого ты пола. Если я смогу добиться успеха, возможно, это поможет разрушить некоторые барьеры.
Но если слишком зацикливаться на этом, ты отвлекаешься – а я сосредоточен исключительно на огромной работе, которая стоит передо мной», – сказал Росеньор.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
