Росеньор о том, что он лишь второй темнокожий тренер в истории «Челси»: «Неважно, откуда ты родом или какого пола. Если я добьюсь успеха, возможно, это разрушит некоторые барьеры»

Лиэм Росеньор высказался о том, что он стал всего лишь вторым темнокожим тренером в истории «Челси ».

Первым был Руд Гуллит , возглавлявший «синих» с 1996 по 1998 год.

«Я очень много и долго работал. У меня смешанное происхождение. Не имеет значения, откуда ты родом или какого ты пола. Если я смогу добиться успеха, возможно, это поможет разрушить некоторые барьеры.

Но если слишком зацикливаться на этом, ты отвлекаешься – а я сосредоточен исключительно на огромной работе, которая стоит передо мной», – сказал Росеньор.