Сака и «Арсенал» согласовали контракт до 2031 года

Сака продлит контракт с «Арсеналом».

Букайо Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом» на улучшенных условиях, сообщает The Athletic.

Соглашение будет рассчитано до лета 2031 года. Предыдущий договор 24-летнего вингера истекал в июне 2027 года.

Сака является воспитанником «Арсенала ». За взрослую команду он провел более 250 матчей во всех турнирах, забив 77 голов и отдав 78 результативных передач.