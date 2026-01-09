Сака и «Арсенал» согласовали контракт до 2031 года
Сака продлит контракт с «Арсеналом».
Букайо Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом» на улучшенных условиях, сообщает The Athletic.
Соглашение будет рассчитано до лета 2031 года. Предыдущий договор 24-летнего вингера истекал в июне 2027 года.
Сака является воспитанником «Арсенала». За взрослую команду он провел более 250 матчей во всех турнирах, забив 77 голов и отдав 78 результативных передач.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
