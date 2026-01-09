Лотито о словах Сарри про форварда «Лацио»: «Он хотел Распадори? Кто он такой, Марадона? Он не играл в «Атлетико» и до этого – посмотрим, будет ли он лучше Раткова»

Лотито о форварде «Лацио»: Сарри хотел Распадори? Это не Марадона.

Президент «Лацио » Клаудио Лотито отреагировал на слова главного тренера Маурицио Сарри о подписании нападающего Петара Раткова .

Ранее Сарри заявил : «Я не знаю этого игрока. Наверное, в клубе знают его больше, чем я, но я, честно говоря, не знаю, что сказать». До этого также сообщалось об интересе римлян к Джакомо Распадори из «Атлетико», который может перейти в «Рому».

«Сарри хотел Распадори вместо Раткова? А кто такой Распадори, Марадона?

Он никогда не играл ни в «Атлетико », ни там, где был раньше (в «Наполи» – Спортс’‘)... Посмотрим, будет ли он лучше того, кого мы подписали...» – сказал Лотито.