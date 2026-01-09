38-летний Еременко близок к переходу в «Оренбург». Экс-хавбек ЦСКА и «Спартака» отправится на сборы с клубом (Иван Карпов)
Роман Еременко близок к переходу в «Оренбург».
Роман Еременко может вернуться в РПЛ.
По информации инсайдера Ивана Карпова, 38-летний хавбек близок к переходу в «Оренбург» и отправляется на сборы с командой.
Финский футболист покинул российскую лигу в 2021 году и после этого играл в чемпионате Финляндии. В РПЛ Еременко выступал за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
