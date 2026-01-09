38-летний Еременко близок к переходу в «Оренбург». Экс-хавбек ЦСКА и «Спартака» отправится на сборы с клубом (Иван Карпов)

Роман Еременко близок к переходу в «Оренбург».

Роман Еременко может вернуться в РПЛ.

По информации инсайдера Ивана Карпова , 38-летний хавбек близок к переходу в «Оренбург » и отправляется на сборы с командой.

Финский футболист покинул российскую лигу в 2021 году и после этого играл в чемпионате Финляндии. В РПЛ Еременко выступал за «Рубин», ЦСКА , «Спартак » и «Ростов».