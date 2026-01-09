«Реал» и Винисиус хотят продлить контракт, но вряд ли возобновят переговоры до ЧМ. Уход вингера летом не исключен (ESPN)

«Реал» и Винисиус Жуниор хотели бы продлить контракт.

Ситуация Винисиуса в «Реале » остается неопределенной.

Клуб хочет, чтобы вингер продлил свой контракт, этот вариант остается предпочтительным и для игрока, но в то же время существует множество сомнений в его будущем в команде, сообщает ESPN со ссылкой на различные источники.

Один из источников не исключает возможности продажи бразильца летом, если поступит предложение, удовлетворяющее все стороны.

Текущее соглашение бразильца истекает в июне 2027 года. Однако переговоры о его продлении зашли в тупик еще в мае.

Источники, близкие к Винисиусу, считают, что переговоры не будут возобновлены до чемпионата мира 2026 года. Таким образом, игрок вступит в свой последний год контракта без продления.