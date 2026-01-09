  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» и Винисиус хотят продлить контракт, но вряд ли возобновят переговоры до ЧМ. Уход вингера летом не исключен (ESPN)
38

«Реал» и Винисиус хотят продлить контракт, но вряд ли возобновят переговоры до ЧМ. Уход вингера летом не исключен (ESPN)

«Реал» и Винисиус Жуниор хотели бы продлить контракт.

Ситуация Винисиуса в «Реале» остается неопределенной.

Клуб хочет, чтобы вингер продлил свой контракт, этот вариант остается предпочтительным и для игрока, но в то же время существует множество сомнений в его будущем в команде, сообщает ESPN со ссылкой на различные источники.

Один из источников не исключает возможности продажи бразильца летом, если поступит предложение, удовлетворяющее все стороны.

Текущее соглашение бразильца истекает в июне 2027 года. Однако переговоры о его продлении зашли в тупик еще в мае.

Источники, близкие к Винисиусу, считают, что переговоры не будут возобновлены до чемпионата мира 2026 года. Таким образом, игрок вступит в свой последний год контракта без продления.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4667 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
возможные трансферы
logoЧМ-2026
logoСборная Бразилии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Атлетико» утверждает, что Винисиус провоцировал Симеоне и скамейку команды. Тренер сказал игроку «Реала» сосредоточиться на игре, бразилец ответил: «Спокойно, тебе сейчас дадут пенальти»
9 января, 10:53
Винисиус не забивает три месяца – 19 матчей
8 января, 21:08
«Перес тебя выгонит, попомни мое слово». Симеоне – Винисиусу во время матча «Атлетико» и «Реала»
8 января, 20:27
Беллингем о 18 матчах Винисиуса без голов: «Он приносит много пользы команде, создает моменты из ничего. Статистика не говорит всей правды. Он снова будет таким, как раньше»
7 января, 17:19
Главные новости
Вилья считает Месси лучшим в истории: «С огромным отрывом. И он будет лучшим футболистом мира до тех пор, пока не завершит карьеру»
9 минут назад
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера. Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу»
18 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
19 минут назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
25 минут назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
29 минут назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
46 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
58 минут назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
53 минуты назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
53 минуты назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
59 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»
9 минут назадLive
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
18 минут назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
22 минуты назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
29 минут назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
33 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
42 минуты назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
53 минуты назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
53 минуты назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06