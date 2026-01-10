Семеньо перешел в «Ман Сити», «Локомотив» и Радулов продлили контракт, 916-й гол Овечкина, трансфер Жерсона станет рекордным, умерла Ульяна Семенова и другие новости

1. В Fonbet КХЛ «Трактор» победил «Амур» (4:2), ЦСКА обыграл «Шанхай» (3:2), «Сочи» проиграл «Ладе» (1:4).

2. Трансферы. Семеньо перешел в «Ман Сити» из «Борнмута» за 62,5+1,5 млн фунтов. Трансфер Жерсона из «Зенита» за 30 млн евро станет рекордным для Южной Америки, а общая сумма сделки составит 35 млн евро. Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына. «Барселона» намерена выкупить Рэшфорда у «МЮ» за 30 млн евро. Дембеле отклонил предложение «ПСЖ» о контракте на 30 млн евро и хочет вдвое больше. Дркушич согласовал с ПАОК контракт с зарплатой 1 млн евро в год, греки предлагают 3 млн евро, «Зенит» хочет 4 млн.

Клубы Пепа потратили 2,58 млрд евро на трансферы – ни у кого из тренеров столько не было. Траты «Ман Сити» при Гвардиоле превысили 2 млрд – рекорд с момента назначения испанца.

3. «Локомотив» продлил контракт с Радуловым до 2027 года. 39-летний форвард получит до 85 млн рублей за следующий сезон.

4. В 1/4 финала Кубка Африки Марокко обыграло Камерун благодаря рекордному голу Браима Диаса, Сенегал прошел Мали.

Тем временем сборная Нигерии отказалась тренироваться и играть с Алжиром в 1/4 финала из-за задержки премий . Министр финансов пообещала, что скоро игрокам и тренерам заплатят.

5. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Чикаго» (5:1), Овечкин забил в 3-м матче подряд (916-й гол в регулярках, 993-й – с учетом плей-офф , здесь до рекорда Гретцки осталось 23 шайбы). «Виннипег» прервал серию из 11 поражений , обыграв «Лос-Анджелес» (5:1), Наместников вернулся из запаса и забил уже на 2-й минуте , прервав безголевую серию из 29 матчей. «Сент-Луис» уступил «Юте» (2:4), Бучневич забил 8-й гол в сезоне , Торопченко подрался уже на 2-й секунде .

6. НБА. 19 очков Дёмина не спасли «Бруклин» в матче с «Клипперс», «Оклахома» без Гилджес-Александера и Холмгрена отыгралась с «минус 21» и одолела «Мемфис» и другие результаты .

7. Умерла двукратная олимпийская чемпионка в составе баскетбольной сборной СССР Ульяна Семенова. Ей было 73 года.

8. Мирра Андреева проиграла Костюк в 1/4 финала турнира в Брисбене у женщин, Соболенко вышла в 1/2 финала, Самсонова и Рыбакина выбыли. У мужчин Медведев обыграл Майхржака, Микельсен, Накашима вышли в 1/2 финала, Мпетши Перрикар выбыл.

9. «Атлетико» утверждает , что Винисиус провоцировал Симеоне и скамейку команды. Тренер сказал игроку «Реала» сосредоточиться на игре, бразилец ответил: «Спокойно, тебе сейчас дадут пенальти». Алонсо сказал Симеоне «Чоло, занимайся своими игроками, черт возьми», когда тренер «Атлетико» указал Винисиусу на свист трибун во время замены.

10. Чемпионат США по фигурному катанию. Малинин лидирует после короткой с баллами выше мирового рекорда, Хиваташи – 2-й, Браун – 3-й, Наумов – 4-й.

11. Мартинелли не накажут за ситуацию с Брэдли. Вингер «Арсенала» бросил мяч в соперника и пытался вытолкнуть получившего травму защитника «Ливерпуля» с поля.

12. На сайтах российских букмекеров в 2025 году зафиксировано более 1 миллиарда посещений. Трафик упал на 10%.

13. Финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барсой» будет судить Мунуэра Монтеро, удалявший Беллингема за фразу fuck you.

14. «Айнтрахт» и «Боруссия» сыграли вничью – 3:3. «Дортмунд» дважды вел, пропустил на 92-й и сравнял на 95-й.

15. «Рексхэм» актера Райана Рейнольдса обыграл «Ноттингем Форест» (3:3, 4:3 по пенальти) в третьем раунде Кубка Англии.

Цитаты дня.

Смертельно больной 33-летний экс-хавбек «Челси» и Бельгии U21 Мусонда: «Осталось несколько дней, состояние критическое. У меня была прекрасная юность, и я бы еще многое мог сделать»

Андрей Талалаев: «Хочу работать в команде, которая борется за чемпионство . Нужно спросить у «Ростеха» и губернатора, готова ли «Балтика» не говорить об этом, а именно бороться»

Вячеслав Быков: «Не стал бы говорить, что Овечкин более великий, чем Гретцки . Нужно дойти до абсолютного рекорда по голам, потом руководители НХЛ и хоккеисты определят»

Семин об алкоголе: «В Германии надо пить пиво, в Италии – вино, в Англии и Шотландии – виски, в России – рюмку водки. Когда перебор, удовольствия не будет ни тебе, ни собеседнику»

Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»

Ротенберг о музыке в раздевалке «России 25»: «Все песни Цоя, «Матушка-земля», Анна Волкова – Welcome to Mama Russia . «Команда молодости нашей» в новой версии очень хорошо звучит»

«Хочется увидеть работу Роналду на поле, а не в соцсетях . Ты как капитан должен делать больше. Посмотрите, как он двигается». Экс-игрок «Аль-Насра» Аль-Сулеймани о Криштиану

Игорь Осинькин: «Я бы дал 30 декабря выходной нашим женщинам, учитывая заботы по дому, с детскими садиками . Чтобы они не нервничали, а спокойно готовились к Новому году»