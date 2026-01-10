  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семеньо перешел в «Ман Сити», «Локомотив» и Радулов продлили контракт, 916-й гол Овечкина, трансфер Жерсона станет рекордным, умерла Ульяна Семенова и другие новости
8

Семеньо перешел в «Ман Сити», «Локомотив» и Радулов продлили контракт, 916-й гол Овечкина, трансфер Жерсона станет рекордным, умерла Ульяна Семенова и другие новости

1. В Fonbet КХЛ «Трактор» победил «Амур» (4:2), ЦСКА обыграл «Шанхай» (3:2), «Сочи» проиграл «Ладе» (1:4).

2. Трансферы. Семеньо перешел в «Ман Сити» из «Борнмута» за 62,5+1,5 млн фунтов. Трансфер Жерсона из «Зенита» за 30 млн евро станет рекордным для Южной Америки, а общая сумма сделки составит 35 млн евро. Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына. «Барселона» намерена выкупить Рэшфорда у «МЮ» за 30 млн евро. Дембеле отклонил предложение «ПСЖ» о контракте на 30 млн евро и хочет вдвое больше. Дркушич согласовал с ПАОК контракт с зарплатой 1 млн евро в год, греки предлагают 3 млн евро, «Зенит» хочет 4 млн.

Клубы Пепа потратили 2,58 млрд евро на трансферы – ни у кого из тренеров столько не было. Траты «Ман Сити» при Гвардиоле превысили 2 млрд – рекорд с момента назначения испанца.

3. «Локомотив» продлил контракт с Радуловым до 2027 года. 39-летний форвард получит до 85 млн рублей за следующий сезон.

4. В 1/4 финала Кубка Африки Марокко обыграло Камерун благодаря рекордному голу Браима Диаса, Сенегал прошел Мали.

Тем временем сборная Нигерии отказалась тренироваться и играть с Алжиром в 1/4 финала из-за задержки премий. Министр финансов пообещала, что скоро игрокам и тренерам заплатят.

5. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Чикаго» (5:1), Овечкин забил в 3-м матче подряд (916-й гол в регулярках, 993-й – с учетом плей-офф, здесь до рекорда Гретцки осталось 23 шайбы). «Виннипег» прервал серию из 11 поражений, обыграв «Лос-Анджелес» (5:1), Наместников вернулся из запаса и забил уже на 2-й минуте, прервав безголевую серию из 29 матчей. «Сент-Луис» уступил «Юте» (2:4), Бучневич забил 8-й гол в сезоне, Торопченко подрался уже на 2-й секунде

6. НБА. 19 очков Дёмина не спасли «Бруклин» в матче с «Клипперс», «Оклахома» без Гилджес-Александера и Холмгрена отыгралась с «минус 21» и одолела «Мемфис» и другие результаты

7. Умерла двукратная олимпийская чемпионка в составе баскетбольной сборной СССР Ульяна Семенова. Ей было 73 года.

8. Мирра Андреева проиграла Костюк в 1/4 финала турнира в Брисбене у женщин, Соболенко вышла в 1/2 финала, Самсонова и Рыбакина выбыли. У мужчин Медведев обыграл Майхржака, Микельсен, Накашима вышли в 1/2 финала, Мпетши Перрикар выбыл.

9. «Атлетико» утверждает, что Винисиус провоцировал Симеоне и скамейку команды. Тренер сказал игроку «Реала» сосредоточиться на игре, бразилец ответил: «Спокойно, тебе сейчас дадут пенальти». Алонсо сказал Симеоне «Чоло, занимайся своими игроками, черт возьми», когда тренер «Атлетико» указал Винисиусу на свист трибун во время замены.

10. Чемпионат США по фигурному катанию. Малинин лидирует после короткой с баллами выше мирового рекорда, Хиваташи – 2-й, Браун – 3-й, Наумов – 4-й.

11. Мартинелли не накажут за ситуацию с Брэдли. Вингер «Арсенала» бросил мяч в соперника и пытался вытолкнуть получившего травму защитника «Ливерпуля» с поля.

12. На сайтах российских букмекеров в 2025 году зафиксировано более 1 миллиарда посещений. Трафик упал на 10%.

13. Финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барсой» будет судить Мунуэра Монтеро, удалявший Беллингема за фразу fuck you.

14. «Айнтрахт» и «Боруссия» сыграли вничью – 3:3. «Дортмунд» дважды вел, пропустил на 92-й и сравнял на 95-й.

15. «Рексхэм» актера Райана Рейнольдса обыграл «Ноттингем Форест» (3:3, 4:3 по пенальти) в третьем раунде Кубка Англии.

Цитаты дня.

Смертельно больной 33-летний экс-хавбек «Челси» и Бельгии U21 Мусонда: «Осталось несколько дней, состояние критическое. У меня была прекрасная юность, и я бы еще многое мог сделать»

Андрей Талалаев: «Хочу работать в команде, которая борется за чемпионство. Нужно спросить у «Ростеха» и губернатора, готова ли «Балтика» не говорить об этом, а именно бороться»

Вячеслав Быков: «Не стал бы говорить, что Овечкин более великий, чем Гретцки. Нужно дойти до абсолютного рекорда по голам, потом руководители НХЛ и хоккеисты определят»

Семин об алкоголе: «В Германии надо пить пиво, в Италии – вино, в Англии и Шотландии – виски, в России – рюмку водки. Когда перебор, удовольствия не будет ни тебе, ни собеседнику»

Радулов – арбитру: «Ты в 1-м периоде пропустил, #####! Как был лайнсменом, так и будешь, #####!»

Ротенберг о музыке в раздевалке «России 25»: «Все песни Цоя, «Матушка-земля», Анна Волкова – Welcome to Mama Russia. «Команда молодости нашей» в новой версии очень хорошо звучит»

«Хочется увидеть работу Роналду на поле, а не в соцсетях. Ты как капитан должен делать больше. Посмотрите, как он двигается». Экс-игрок «Аль-Насра» Аль-Сулеймани о Криштиану

Игорь Осинькин: «Я бы дал 30 декабря выходной нашим женщинам, учитывая заботы по дому, с детскими садиками. Чтобы они не нервничали, а спокойно готовились к Новому году»

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36282 голоса
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Захарян не забил пенальти в послематчевой серии с «Осасуной» в Кубке Испании. Хавбек ударил выше ворот, но «Сосьедад» победил – 4:3
вчера, 23:09
Кубок Испании. 1/8 финала. «Атлетико» прошел «Депортиво», «Сосьедад» Захаряна по пенальти выбил «Осасуну», «Реал» сыграет с «Альбасете» в среду, «Барселона» с «Расингом» – в четверг
вчера, 22:56
Большинство игроков «Реала» поддерживали Алонсо и были готовы принять его идеи, которые отвергали ранее. Хаби пытался наладить отношения с командой и смягчил некоторые правила (ESPN)
вчера, 22:31
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Ман Сити» победил «Ньюкасл» в гостях, «Челси» сыграет с «Арсеналом» в среду
вчера, 22:01
Артем Дзюба: «Кержакова уважаю, хочется быть лучшим бомбардиром сборной – я не против. Сейчас еще всплывет какой-то гол в 86-м или 88-м. Не занимался бы такими делами»
вчера, 22:01
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в 1-м матче 1/2 финала Кубка лиги – 2:0. Шерки и Семеньо забили, второй гол Антуана отменили после ВАР
вчера, 21:59
Мбаппе пытался спасти Алонсо от увольнения, выйдя в финале Суперкубка с «Барсой», несмотря на травму. Их отношения складывались хорошо с самого начала (L’Équipe)
вчера, 21:36
У Семеньо 2 гола в 2 матчах за «Ман Сити». Вингер забил «Ньюкаслу» в полуфинале Кубка лиги
вчера, 21:30
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Вердер», «Бавария» сыграет с «Кельном» в среду, матч «Байера» перенесли из-за погодных условий
вчера, 21:25
УЕФА и футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не поддержали идею Венгера по офсайду. Изменения считают слишком радикальными (The Times)
вчера, 21:12
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп об отмене гола Семеньо «Ньюкаслу»: «Четыре арбитра и ВАР не могли принять решение. «Ман Сити» отреагировал должным образом и сделал первый шаг к финалу»
вчера, 23:07
Шустер об уходе Алонсо из «Реала»: «Теперь ответственность на игроках – им нужно повысить уровень и попытаться во что бы то ни стало выиграть какой-нибудь трофей»
вчера, 22:51
Хавбек «Пари НН» Майга о гражданстве РФ: «Не нужна виза, регистрация каждые три месяца. Очень скучаю по России, когда уезжаю. Сын тоже россиянин – Али Мамадуевич Майга»
вчера, 22:49
Бернарду об отмене гола «Сити»: «Это раздражает, в прошлом матче с «Ньюкаслом» многие решения тоже были не в нашу пользу. Несмотря на победу, есть чувство разочарования»
вчера, 22:36
«Ман Сити» не проигрывает 13 матчей – 10 побед, 3 ничьих. Сегодня – 2:0 с «Ньюкаслом» в полуфинале Кубка лиги
вчера, 22:18
Корнеев об отставке Рахимова из «Рубина»: «Безумие, полный блэкаут, точно нефутбольная история. Мы видим, как пострадал бюджет Татарстана, как можно за Артигу еще и деньги платить?»
вчера, 22:16
«Марсель» забил 9 голов «Байе» из 6-й лиги в матче Кубка Франции. У Гринвуда 3+2, у Гуири 2+1
вчера, 22:02
«Боруссия» Дортмунд не проигрывает 10 матчей подряд в Бундеслиге – 6 побед и 4 ничьих. Единственное поражение сезона в чемпионате – от «Баварии»
вчера, 21:55
«Торино» выбил «Рому» в 1/8 финала Кубка Италии – 3:2! Адамс сделал дубль с передач Влашича, Илкхан забил победный на 90-й
вчера, 21:53
Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Депортиво» в 1/8 финала Кубка Испании – 1:0
вчера, 21:52