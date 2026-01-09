Хлестов о «Спартаке»: «Надо менять тренера каждые 3 месяца – они набирают очки на эмоциональном подъеме. Романцев бы отчислил полкоманды и лишил зарплаты за такие результаты»

Хлестов о «Спартаке»: надо менять тренера каждые 3 месяца и отчислить полкоманды.

Бывший защитник «Спартака » Дмитрий Хлестов заявил, что красно-белым нужно менять главного тренера каждые три месяца.

«Через «Спартак» столько статусных тренеров прошло. Я для себя сделал вывод, что в клубе надо менять тренера каждые три месяца. В этом году уже сложно стать чемпионами, а вот на будущее эта формула может сработать. Как только появляется новый тренер, то «Спартак» хорошо играет два-три матча. Пока эмоциональный подъем, команда набирает очки.

Если серьезно, то Олег Иванович [Романцев ] уже бы отчислил половину команды. А еще бы и зарплаты лишил за такие результаты. У нас премия была только за чемпионство! А сейчас у всех контракты, бонусы, и ничего нельзя сделать с командой, с ребятами.

Заслуживают ли футболисты такого решения, чтобы их на месяц зарплаты лишили? В наше время можно было, а сейчас они все застрахованы. Если их штрафануть, они вообще тогда играть не будут. Их надо постоянно стимулировать, нельзя так!» – сказал Хлестов.

Красно-белые завершили первую часть сезона Мир РПЛ на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков после 18 туров.