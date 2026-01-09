Игорь Осинькин: «Я бы дал 30 декабря выходной нашим женщинам, учитывая заботы по дому, с детскими садиками. Чтобы они не нервничали, а спокойно готовились к Новому году»

Осинькин: я бы дал выходной 30 декабря нашим женщинам.

Игорь Осинькин предложил сделать 30 декабря выходным для женщин в России.

Главный тренер «Сочи » ответил на вопрос, нужно ли сокращать новогодние праздники.

– У меня дети, внуки разъехались только 7 января. Это такая точка – недели хватит.

Единственное, я бы добавил выходной 30 декабря нашим женщинам. У них всегда очень много забот, и этот день в какой-то мере всегда бывает сложным.

Тем, кто работает, приходится непросто, учитывая, что есть заботы по дому, вопросы с детскими садиками. Это непосредственно коснулось моих детей – у них 30-го полный рабочий день, а садики до обеда. И в этой ситуации один день пригодился бы нашим женщинам, чтобы они не нервничали, а спокойно готовились к Новому году.

Что касается вопроса, дата Рождества сама подсказывает, до какого числа нам надо праздновать.

– Мужчинам выходной 30 декабря давать не нужно, потому что часть не доживет до 31-го?

– Наверное, да – в плане шутки. Но сейчас нет таких традиций начинать встречать Новый год 30-го и не всегда даже за столом, а под ним. В моем окружении я таких людей не знаю, – сказал Осинькин.