  • Кин, дернувший за волосы форварда «Вулвс» Арокодаре, дисквалифицирован на 3 матча. Апелляция «Эвертона» отклонена
Кин, дернувший за волосы форварда «Вулвс» Арокодаре, дисквалифицирован на 3 матча. Апелляция «Эвертона» отклонена

Апелляция «Эвертона» по красной Кина отклонена.

Защитник «Эвертона» Майкл Кин дисквалифицирован на 3 матча за удаление в матче с «Вулверхэмптоном» (1:1).

Игрок мерсисайдцев получил прямую красную карточку за агрессивное поведение. На 83-й минуте англичанин в борьбе дернул за волосы форварда «Вулвс» Толу Арокодаре и был удален арбитром Томасом Кирком.

«Эвертон» разочарован сообщением о том, что апелляция на удаление Майкла Кина в матче Премьер-лиги с «Вулвс» в среду была отклонена комиссией Футбольной ассоциации Англии.

Хотя мы должны принять решение большинства коллегии из трех человек об удалении и дисквалификации на три игры, мы, тем не менее, удивлены.

Мы подали апелляцию, твердо убежденные в том, что инцидент не соответствовал критериям агрессивного поведения, определенного в правилах, и что это действие не было ни агрессивным, ни преднамеренным.

Наша апелляция также была подана в поддержку Майкла Кина, футболиста, который играет в соответствии с высочайшими этическими стандартами и который до среды ни разу в своей карьере не был удален за агрессивное поведение.

Мы твердо убеждены в том, что дисквалификация на три игры явно чрезмерно сурова. Мы удивлены и разочарованы тем, что апелляция была также отклонена.

Дисквалификация Майкла вступает в силу немедленно, и теперь он не сможет принять участие в наших предстоящих матчах против «Сандерленда», «Астон Виллы» и «Лидса», – говорится в заявлении «Эвертона».

Защитник «Эвертона» Кин дернул за волосы форварда «Вулвс» Арокодаре и был удален. Мойес заявил: «Если у вас длинные волосы, велика вероятность, что за них потянут. Это не жестокость»

Тарковски о красной Кина, дернувшего Арокодаре за волосы: «Странное решение, я никогда не видел такого. Майкл положил руку на спину, защищаясь – сам Толу не счел это агрессивным поведением»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Эвертона»
