  • «Хочется увидеть работу Роналду на поле, а не в соцсетях. Ты как капитан должен делать больше. Посмотрите, как он двигается». Экс-игрок «Аль-Насра» Аль-Сулеймани о Криштиану
«Хочется увидеть работу Роналду на поле, а не в соцсетях. Ты как капитан должен делать больше. Посмотрите, как он двигается». Экс-игрок «Аль-Насра» Аль-Сулеймани о Криштиану

Бывший защитник «Аль-Насра» и сборной Саудовской Аравии Хуссейн Аль-Сулеймани раскритиковал игру Криштиану Роналду

Вчера «Аль-Наср» уступил «Аль-Кадисии» (1:2) в матче саудовской лиги. Роналду забил гол с пенальти. 

После матча португалец опубликовал в соцсетях сообщение для болельщиков: «Борьба не окончена. Мы продолжаем работать и станем сильнее вместе!»

«Мы слышим подобное уже два года. Хочется увидеть работу на футбольном поле, а не в соцсетях. Это сообщение адресовано твоим поклонникам, но мы говорим о команде. Какая болельщикам польза от этой публикации?

Ты, как капитан команды, должен работать больше. Даже если ты большая звезда и многого добился – это уже прошлое. Ты важный игрок и капитан, и должен оказывать влияние на поле.

Посмотрите на то, как Роналду двигается в последних матчах. Все игроки должны нести ответственность, независимо от имени и статуса. Мы не будем говорить о прошлом – его история и достижения являются его личным делом. Главное – какую пользу он приносит команде на поле», – сказал Аль-Сулеймани. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Kooora
