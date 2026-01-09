Шевалье о конкуренции с Сафоновым в «ПСЖ»: «Клуб выбрал меня. Качество всегда окупается, я должен хорошо показывать себя каждые три дня»

Шевалье о «ПСЖ»: это они хотели подписать меня, я должен хорошо выступать.

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье порассуждал о критике в своей адрес, своем игровом времени и конкуренции с Матвеем Сафоновом .

Француз отразил два пенальти в послематчевой серии с «Марселем» в игре за Суперкубок Франции (2:2, 4:1 пен.). Сафонов продолжает восстанавливаться после перелома руки.

«Я чувствовал себя немного дестабилизированным, потому что я никогда не был в такой уязвимой ситуации. Мне нужно было переварить некоторые вещи. Это может случиться со мной еще позже в карьере, люди будут пытаться бросить мне вызов, но это часть пути. Я знаю, что здесь я должен хорошо показывать себя каждые три дня.

Если я буду хорош сегодня, я стану лучшим вратарем в мире, а на следующей неделе я могу стать одним из самых плохих (смеется). Поэтому я буду стараться выкладываться по максимуму каждый раз. Но, прежде всего, не волнуйтесь, у меня все в порядке.

Послушайте, это «ПСЖ » выбрал меня, это они хотели [подписать] меня, они сделали все, чтобы я перешел, я сделал все, чтобы перейти. Так что было бы слишком легко сказать, что это вина того-то или того-то или что меня не поддерживают. В клубе нет проблем с этим, мы знаем, что когда у тебя есть качество, и ты держишь это в голове, оно всегда окупается», – сказал Шевалье.

