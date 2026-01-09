  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шевалье о конкуренции с Сафоновым в «ПСЖ»: «Клуб выбрал меня. Качество всегда окупается, я должен хорошо показывать себя каждые три дня»
31

Шевалье о конкуренции с Сафоновым в «ПСЖ»: «Клуб выбрал меня. Качество всегда окупается, я должен хорошо показывать себя каждые три дня»

Шевалье о «ПСЖ»: это они хотели подписать меня, я должен хорошо выступать.

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье порассуждал о критике в своей адрес, своем игровом времени и конкуренции с Матвеем Сафоновом.

Француз отразил два пенальти в послематчевой серии с «Марселем» в игре за Суперкубок Франции (2:2, 4:1 пен.). Сафонов продолжает восстанавливаться после перелома руки.

«Я чувствовал себя немного дестабилизированным, потому что я никогда не был в такой уязвимой ситуации. Мне нужно было переварить некоторые вещи. Это может случиться со мной еще позже в карьере, люди будут пытаться бросить мне вызов, но это часть пути. Я знаю, что здесь я должен хорошо показывать себя каждые три дня.

Если я буду хорош сегодня, я стану лучшим вратарем в мире, а на следующей неделе я могу стать одним из самых плохих (смеется). Поэтому я буду стараться выкладываться по максимуму каждый раз. Но, прежде всего, не волнуйтесь, у меня все в порядке.

Послушайте, это «ПСЖ» выбрал меня, это они хотели [подписать] меня, они сделали все, чтобы я перешел, я сделал все, чтобы перейти. Так что было бы слишком легко сказать, что это вина того-то или того-то или что меня не поддерживают. В клубе нет проблем с этим, мы знаем, что когда у тебя есть качество, и ты держишь это в голове, оно всегда окупается», – сказал Шевалье.

Шевалье о двух отраженных пенальти в серии с «Марселем»: «Знал, что если дойдет до пенальти, я их возьму, я был настроен решительно. Последние полгода были непростыми»

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4642 голоса
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoЛюка Шевалье
психология
logoМатвей Сафонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шевалье отразил два пенальти в послематчевой серии с «Марселем» в Суперкубке Франции. «ПСЖ» выиграл трофей
8 января, 20:33
«Сафонов, Шевалье и Марин выкладываются на 100% ради команды. Они проявляют характер, когда дела идут не очень хорошо». Энрике о вратарях «ПСЖ»
3 января, 14:03
Андрей Аршавин: «Сафонов сейчас сильнее Акинфеева. Матвей уже долбанул Шевалье. У него минусов почти нет»
28 декабря 2025, 12:13
Кафанов о Сафонове: «Стало ясно, кто номер один в «ПСЖ». Матч с «Фламенго» все расставил по местам. О Матвее начали говорить во всем мире»
22 декабря 2025, 13:01
Главные новости
Вилья считает Месси лучшим в истории: «С огромным отрывом. И он будет лучшим футболистом мира до тех пор, пока не завершит карьеру»
8 минут назад
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера. Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу»
17 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
18 минут назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
24 минуты назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
28 минут назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
45 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
57 минут назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
52 минуты назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
52 минуты назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
58 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»
7 минут назадLive
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
17 минут назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
21 минуту назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
28 минут назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
32 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
52 минуты назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
52 минуты назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06