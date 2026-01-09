Мартинелли не накажут за ситуацию с Брэдли. Вингер «Арсенала» бросил мяч в соперника и пытался вытолкнуть получившего травму защитника «Ливерпуля» с поля

Мартинелли не будет наказан за ситуацию с Брэдли.

Вингера «Арсенала » Габриэла Мартинелли не станут наказывать за инцидент с Конором Брэдли в концовке матча с «Ливерпулем » (0:0), сообщает Sky Sports.

Бразилец бросил мяч в защитника соперников и попытался вытолкнуть за пределы поля, когда тот лежал на газоне с травмой. За это Мартинелли получил желтую карточку от арбитра Энтони Тейлора.

Позже футболист принес Брэдли извинения .