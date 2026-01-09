Мартинелли не накажут за ситуацию с Брэдли. Вингер «Арсенала» бросил мяч в соперника и пытался вытолкнуть получившего травму защитника «Ливерпуля» с поля
Мартинелли не будет наказан за ситуацию с Брэдли.
Вингера «Арсенала» Габриэла Мартинелли не станут наказывать за инцидент с Конором Брэдли в концовке матча с «Ливерпулем» (0:0), сообщает Sky Sports.
Бразилец бросил мяч в защитника соперников и попытался вытолкнуть за пределы поля, когда тот лежал на газоне с травмой. За это Мартинелли получил желтую карточку от арбитра Энтони Тейлора.
Позже футболист принес Брэдли извинения.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
