«Интер» и Coca-Cola стали партнерами. Будут созданы эксклюзивные безалкогольные и спортивные напитки от Powerade, логотип и продукция Coca-Cola появятся на «Сан-Сиро»

«Интер» и Coca-Cola стали партнерами.

«Интер » и Coca-Cola договорились о партнерстве.

«Coca-Cola заключила трехлетнее партнерство с «Интером», став официальным партнером клуба в сфере безалкогольных напитков.

Powerade стал новым официальным партнером «нерадзурри» по спортивным напиткам. В сотрудничестве примут участие мужская основная команда, женская команда и молодежная команда «Интера» U23.

Вместе с Coca-Cola «нерадзурри» воплотят в жизнь инициативы и мероприятия, направленные на вовлечение болельщиков и широкой общественности, прославляя страсть к футболу и спортивный дух. Сотрудничество включает в себя разработку эксклюзивной категории безалкогольных и спортивных напитков, а также брендинговые мероприятия, специальные рекламные кампании, контент в социальных сетях и эксклюзивные мероприятия.

Во время домашних матчей команды логотип Coca-Cola будет занимать центральное место на стадионе, становясь частью атмосферы. Продукция будет доступна в барах стадиона и в зонах общественного питания», – сообщается на сайте «Интера».

Фото: inter.it