  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник «Милана» Павлович разбил 11-метровую отметку перед ударом Станчу выше ворот на 99-й в матче с «Дженоа». Томори отпраздновал промах соперника напротив него
12

Защитник «Милана» Павлович разбил 11-метровую отметку перед ударом Станчу выше ворот на 99-й в матче с «Дженоа». Томори отпраздновал промах соперника напротив него

Павлович испортил 11-метровую отметку перед промахом соперника «Милана» с точки.

Центральный защитник «Милана» Страхиня Павлович намеренно разбил 11-метровую отметку перед пенальти «Дженоа» на 99-й минуте матча Серии А при счете 1:1.

Пока партнеры Павловича спорили с арбитром, серб подошел к точке и стал вытаптывать ямку бутсами в своей штрафной на «Сан-Сиро». Главный арбитр матча Маурицио Мариани показал ему желтую карточку за неспортивное поведение. 

Полузащитник «Дженоа» Николаэ Станчу заметил, как Павлович скребет газон ногой, но никак не отреагировал. Игрок гостей пробил выше ворот.

Сразу после удара к Станчу подбежал защитник «россонери» Фикайо Томори и начал эмоционально праздновать промах соперника, стоя перед ним. 

Встреча завершилась вничью – 1:1. 

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4626 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
Маурицио Мариани
logoДженоа
logoФикайо Томори
logoсудьи
logoСтрахиня Павлович
logoМилан
logoНиколаэ Станчу
logoсерия А Италия
logoСан-Сиро
logoСборная Сербии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Вилья считает Месси лучшим в истории: «С огромным отрывом. И он будет лучшим футболистом мира до тех пор, пока не завершит карьеру»
7 минут назад
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера. Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу»
16 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
17 минут назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
23 минуты назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
27 минут назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
44 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
56 минут назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
51 минуту назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
51 минуту назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
57 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»
6 минут назадLive
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
16 минут назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
20 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
27 минут назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
31 минуту назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
51 минуту назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
51 минуту назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06