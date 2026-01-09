Защитник «Милана» Павлович разбил 11-метровую отметку перед ударом Станчу выше ворот на 99-й в матче с «Дженоа». Томори отпраздновал промах соперника напротив него

Павлович испортил 11-метровую отметку перед промахом соперника «Милана» с точки.

Центральный защитник «Милана » Страхиня Павлович намеренно разбил 11-метровую отметку перед пенальти «Дженоа » на 99-й минуте матча Серии А при счете 1:1.

Пока партнеры Павловича спорили с арбитром, серб подошел к точке и стал вытаптывать ямку бутсами в своей штрафной на «Сан-Сиро ». Главный арбитр матча Маурицио Мариани показал ему желтую карточку за неспортивное поведение.

Полузащитник «Дженоа» Николаэ Станчу заметил, как Павлович скребет газон ногой, но никак не отреагировал. Игрок гостей пробил выше ворот.

Сразу после удара к Станчу подбежал защитник «россонери» Фикайо Томори и начал эмоционально праздновать промах соперника, стоя перед ним.

Встреча завершилась вничью – 1:1.