Семин об одежде: «На Wildberries не покупаю, мне интереснее пойти в магазин. Совсем дешевое и слишком дорогое с женой не берем. Я никогда не был модником»

Семин об одежде: Wildberries не пользуюсь, совсем дешевое или дорогое не покупаю.

Бывший главный тренер «Локомотива » и сборной России Юрий Семин рассказал о своем подходе к выбору одежды.

– В молодости думали о роскоши?

– Я мечтал об одном – о футболе. Я хотел лучше тренироваться, лучше играть. Я никогда не был модником. Но в московском «Спартаке » футболисты хорошо одевались. Особенно Геннадий Логофет .

Раньше в Союзе не было джинсов, а они могли за границей купить их. Я ни за чем не гнался. Но придя в такую команду, не мог быть ниже уровнем. Ты же лицо команды. Смотрел на них и пытался соответствовать. Но я по сей день не покупаю дорогие вещи.

– А как подбираете гардероб?

– Выбираю что-то современное, натуральное, удобное. Конечно, я могу себе позволить хорошую одежду. Возможно, это модно. Нюансов не знаю, но вижу, как люди одеваются.

– Вам кто-то помогает подбирать образы?

– Никто. Только супруга может сказать: «Это тебе идет». А я слушаю. Она же со стороны говорит. Сейчас вот брюки поменялись. Были узкие в моде, сейчас – широкие. Совсем широкие мне не подходят. Берем средние.

– А стоимость одежды вам важна?

– Это надо соизмерять со своими возможностями. Мы совсем дешевое не покупаем, но и слишком дорогое не берем.

– На Wildberries, в общем, не закупаетесь?

– Нет, там я не одеваюсь. Мне интереснее в магазин прийти, неспеша посмотреть, померить. А Wildberries привезли тебе. Раз привезли, вроде надо брать. А толком не померил, не посмотрел, – сказал Семин.