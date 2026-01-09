Салах о Кубке Африки: «Египет не фаворит, мы просто боремся за страну. Здесь больше нет легких матчей и поражений 0:4 или 0:5 – команды очень близки по уровню»

Салах о Кубке Африки: Египет не фаворит, здесь больше нет легких матчей.

Вингер «Ливерпуля » и сборной Египта Мохамед Салах не считает свою национальную команду фаворитом Кубка Африки.

Египтяне ранее вышли в четвертьфинал турнира, обыграв Бенин в 1/8 финала (3:1). Завтра Египет сыграет против Кот-д′Ивуара в 22:00 по московскому времени.

«Я не думаю, что мы фавориты. У нас много молодых игроков, большинство из которых играют в Египте. Мы просто боремся за свою страну, а затем посмотрим, как далеко это может нас завести.

Здесь каждый хочет проявить себя с лучшей стороны… В Африке больше нет легких матчей. [Команды] очень близки по уровню.

Я сказал мальчикам: мы больше не видим, чтобы команды проигрывали 0:4 или 0:5, а это о многом говорит», – отметил Салах.