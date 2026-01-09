Андрей Талалаев: «Хочу работать в команде, которая борется за чемпионство. Нужно спросить у «Ростеха» и губернатора, готова ли «Балтика» не говорить об этом, а именно бороться»

Талалаев: хочу работать в команде, которая борется за чемпионство.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил о желании работать в клубе, который борется за чемпионство.

– Планы? Мы совсем недавно, после Нового года, обсуждали с членами тренерского штаба… Я хочу работать в команде, которая борется за чемпионство. Это мои планы, амбиции и стремление.

– Это «Балтика»?

– Я думаю, что это нужно спросить у «Ростеха» и у губернатора Калининградской области. Готова ли «Балтика » не говорить об этом, а именно бороться, – сказал Талалаев в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Мир РПЛ «Балтика» занимает 5-е место после 18 туров.