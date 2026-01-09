  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Талалаев: «Хочу работать в команде, которая борется за чемпионство. Нужно спросить у «Ростеха» и губернатора, готова ли «Балтика» не говорить об этом, а именно бороться»
113

Андрей Талалаев: «Хочу работать в команде, которая борется за чемпионство. Нужно спросить у «Ростеха» и губернатора, готова ли «Балтика» не говорить об этом, а именно бороться»

Талалаев: хочу работать в команде, которая борется за чемпионство.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил о желании работать в клубе, который борется за чемпионство. 

– Планы? Мы совсем недавно, после Нового года, обсуждали с членами тренерского штаба… Я хочу работать в команде, которая борется за чемпионство. Это мои планы, амбиции и стремление.

Это «Балтика»?

– Я думаю, что это нужно спросить у «Ростеха» и у губернатора Калининградской области. Готова ли «Балтика» не говорить об этом, а именно бороться, – сказал Талалаев в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Мир РПЛ «Балтика» занимает 5-е место после 18 туров. 

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4623 голоса
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Коммент.Шоу»
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
Коммент.Шоу
Алексей Беспрозванных
Российские технологии
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о «Спартаке»: «Могу дать совет руководителям, которые упорно не приглашают Талалаева. Ребят, смотрите вширь нашей родины. Не там ищут»
9 января, 03:15
Кухарчук о Карседо и «Спартаке»: «Хотелось бы, чтобы народную команду тренировал россиянин – взять Юрана или Талалаева. Менять одного иностранного тренера на другого…»
6 января, 14:45
Талалаев о «Балтике»: «Отпустим не более одного игрока из каждой линии, иначе это дестабилизирует команду»
6 января, 01:59
Главные новости
Вилья считает Месси лучшим в истории: «С огромным отрывом. И он будет лучшим футболистом мира до тех пор, пока не завершит карьеру»
7 минут назад
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера. Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу»
16 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
17 минут назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
23 минуты назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
27 минут назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
44 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
56 минут назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
51 минуту назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
51 минуту назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
57 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»
6 минут назадLive
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
16 минут назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
20 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
27 минут назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
31 минуту назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
51 минуту назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
51 минуту назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06