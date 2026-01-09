Семин об алкоголе: «В Германии надо пить пиво, в Италии – вино, в Англии и Шотландии – виски, в России – рюмку водки. Когда перебор, удовольствия не будет ни тебе, ни собеседнику»

Семин об алкоголе: надо не пить, а выпивать.

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался об употреблении алкоголя.

– В Германии – пиво, в Италии – вино, в России – водка. Что вам больше по душе?



– Если я в Германии, то надо пить пиво. Оно качественное, традиционное. Они хорошо делают сосисочки, рульку. В Италии, конечно, надо вино. В Англии или Шотландии – виски.

А когда в России, надо увеличить разнообразие и почему бы не выпить зимой рюмку водки. Я поддерживаю традиции. У нас водка отличная. Особенно мордовская сейчас. Это бренд. Я знаю, что там очень мощное сельское хозяйство, заводы на высочайшем уровне.

Но надо не пить, а выпивать. Удовольствие только тогда, когда делаешь это в определенных количествах, которые позволяют тебе быть веселым, радостным, общаться. А когда перебор, удовольствия не будет ни тебе, ни собеседнику.

– Неужели без алкоголя нельзя быть веселым и общаться?

– Можно. Мы же с вами сейчас общаемся с кофе. Алкоголь вообще не обязательно. Но часто за обедом или ужином такое происходит. Ну почему не выпить одну, две, максимум три рюмки по 50 граммов? Я не вижу здесь никаких проблем.

– А покушать вкусно любите?

– Моя любимая кухня – испанская. В любую харчевню заходишь, там свежие продукты. Рядом море, Атлантика. Морепродукты поймали, сразу дали на стол. Масло там отличное. Рыба, мясо на гриле.

В Москве много хороших ресторанов, с изюминкой. Мне нравится простая еда. Главное, чтобы свежая. Навороченные блюда с массой приправ я не люблю, – сказал Семин.