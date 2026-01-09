ЦСКА предложил 5 млн евро за Адриэлсона, «Аль-Васль» отказался продать бразильского защитника (Лоренцо Лепоре)

ЦСКА получил отказ на предложение в 5 миллионов евро по Адриэлсону.

«Аль-Васль » не продал Адриэлсона в ЦСКА.

Ранее сообщалось , что армейцы ведут переговоры по трансферу 27-летнего защитника. Он считается одним из главных кандидатов на замену Игорю Дивееву, который должен перейти в «Зенит».

По данным журналиста Лоренцо Лепоре, московский клуб предложил 5 млн евро за бразильца, но команда из ОАЭ отклонила это предложение.

Отмечается, что «Крузейро » также входит в число клубов, заинтересованных в Адриэлсоне, но пока не сделал официального предложения.

В этом сезоне 27-летний игрок провел 11 матчей в чемпионате ОАЭ и забил 3 гола. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .