  • ЦСКА предложил 5 млн евро за Адриэлсона, «Аль-Васль» отказался продать бразильского защитника (Лоренцо Лепоре)
34

ЦСКА предложил 5 млн евро за Адриэлсона, «Аль-Васль» отказался продать бразильского защитника (Лоренцо Лепоре)

ЦСКА получил отказ на предложение в 5 миллионов евро по Адриэлсону.

«Аль-Васль» не продал Адриэлсона в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что армейцы ведут переговоры по трансферу 27-летнего защитника. Он считается одним из главных кандидатов на замену Игорю Дивееву, который должен перейти в «Зенит».

По данным журналиста Лоренцо Лепоре, московский клуб предложил 5 млн евро за бразильца, но команда из ОАЭ отклонила это предложение.

Отмечается, что «Крузейро» также входит в число клубов, заинтересованных в Адриэлсоне, но пока не сделал официального предложения.

В этом сезоне 27-летний игрок провел 11 матчей в чемпионате ОАЭ и забил 3 гола. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4615 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Лоренцо Лепоре
logoАль-Васль
возможные трансферы
logoАдриэлсон
logoвысшая лига ОАЭ
logoпремьер-лига Россия
logoКрузейро
деньги
logoвысшая лига Бразилия
logoЦСКА
logoИгорь Дивеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
