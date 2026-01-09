Раков о внутреннем запрете на переход в «Спартак» или «Зенит»: «Такого у меня нет. Диалога по новому контракту с «Локомотивом» не было»
Нападающий Вадим Раков высказался о своем будущем в «Локомотиве».
В конце декабря сообщалось, что железнодорожники могут отдать Ракова «Спартаку», чтобы сохранить Данила Пруцева.
В этом сезоне Вадим выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. Он провел 11 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
– На данный момент ничего не знаю по «Локомотиву». Никакой информации нет. Диалога по новому контракту нет.
Сейчас я нахожусь в аренде в «Крыльях Советов» и делаю то, что мне скажут. Нужно здесь показать себя хорошо, а потом посмотрим, что будет.
– Есть ли внутренний запрет на переход в «Спартак» или «Зенит»?
– Такого у меня нет. Просто стараюсь хорошо показывать себя там, где я нахожусь, – сказал Раков.
Контракт 21-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2027 года.