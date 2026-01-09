Озил провел встречу с сыном Эрдогана и премьер-министром Малайзии.

Экс-полузащитник «Реала », «Арсенала » и сборной Германии Месут Озил провел встречу с сыном президента Турции Реджепа Эрдогана и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

«Мы встретились с премьер-министром Малайзии господином Анваром Ибрагимом.

В ходе этой встречи, в которой также принял участие господин Билал Эрдоган, мы провели консультации по вопросам, касающимся исламской уммы (глобальное сообщество всех мусульман, объединенных общей верой в ислам, Коран и пророка Мухаммеда, несмотря на национальные, расовые или географические различия; она представляет собой единую религиозную общину, основанную на принципах единобожия и братства, где все верующие равны перед Аллахом – Спортс’‘), а также гуманитарной трагедии, происходящей в Газе.

Кроме того, мы обсудили объединяющую силу футбола, влияние спорта на общество и роль молодежи в глобальной борьбе за солидарность.

Благодарю их за ценные и содержательные обмены мнениями», – написал Озил.

Напомним, что в феврале 2025 года Озил вошел в исполком правящей партии в Турции.

Фото: x.com/M10

Месут Озил: «В Газе разрушаются дома и рушатся жизни. Мир между сторонами – это мир, где ни один дом не лежит в руинах, а дети живут в надежде, а не в страхе»