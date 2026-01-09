«Оренбург» за 1 млн долларов подпишет Пуэблу из «Институто». Клуб выкупил 50% прав на хавбека, еще 40% за 750 тысяч долларов придется приобрести, если его не продадут до конца сезона-2026/27

«Оренбург» подпишет Дамиана Пуэблу из «Институто».

Атакующий хавбек «Институто » Дамиан Пуэбла перейдет в «Оренбург ».

По данным инсайдера Ивана Карпова , оренбуржцы подпишут игрока до лета 2029 года за 1 млн долларов.

Оренбургский клуб выкупил 50% прав на 23-летнего аргентинца. Еще 40% станут обязательными для выкупа за 750 тысяч долларов, если россияне не продадут игрока до конца сезона-2026/27.

Дамиан присоединится к команде на первом сборе в Белеке, где пройдет медосмотр и подпишет контракт на 3,5 года.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь .