«Барса» зарегистрировала Бардагжи в качестве игрока основной команды. 20-летний вингер получил 19-й номер

«Барселона» официально зарегистрировала Руни Бардагжи.

Вингер «Барселоны» Руни Бардагжи зарегистрирован в качестве игрока основной команды.

До сих пор он официально числился в «Барселоне Б». В связи с необходимостью соблюдения финансового фэйр-плей каталонцы зарегистрировали игрока во второй команде. 20-летний футболист носил 28-й номер.

Начиная с воскресного финала Суперкубка Испании, швед будет считаться игроком первой команды, он заявлен под 19-м номером.