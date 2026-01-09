«Барса» зарегистрировала Бардагжи в качестве игрока основной команды. 20-летний вингер получил 19-й номер
«Барселона» официально зарегистрировала Руни Бардагжи.
Вингер «Барселоны» Руни Бардагжи зарегистрирован в качестве игрока основной команды.
До сих пор он официально числился в «Барселоне Б». В связи с необходимостью соблюдения финансового фэйр-плей каталонцы зарегистрировали игрока во второй команде. 20-летний футболист носил 28-й номер.
Начиная с воскресного финала Суперкубка Испании, швед будет считаться игроком первой команды, он заявлен под 19-м номером.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Барселоны»
