  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» зарегистрировала Бардагжи в качестве игрока основной команды. 20-летний вингер получил 19-й номер
35

«Барса» зарегистрировала Бардагжи в качестве игрока основной команды. 20-летний вингер получил 19-й номер

«Барселона» официально зарегистрировала Руни Бардагжи.

Вингер «Барселоны» Руни Бардагжи зарегистрирован в качестве игрока основной команды.

До сих пор он официально числился в «Барселоне Б». В связи с необходимостью соблюдения финансового фэйр-плей каталонцы зарегистрировали игрока во второй команде. 20-летний футболист носил 28-й номер.

Начиная с воскресного финала Суперкубка Испании, швед будет считаться игроком первой команды, он заявлен под 19-м номером.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4606 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Барселоны»
logoРуни Бардагжи
logoБарселона
logoЛа Лига
финансовый фэйр-плей
игровая форма
logoБарселона Б
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рафинья, Фермин и Бардагжи с 3 очками по «гол+пас» и 9.1 по Индексу ГОЛа – лучшие игроки матча «Барселона» – «Атлетик». У Педри и Феррана – 7.5, у Ямаля – 6.6
8 января, 09:55
«Барса» обыграла «Бетис» на выезде – 5:3! Ферран сделал хет-трик, у Бардагжи гол и ассист, у Педри – две голевых, Ямаль забил с пенальти
6 декабря 2025, 19:32
Ла Лига одобрила регистрацию Бардагжи в качестве игрока основной команды «Барселоны»
6 сентября 2025, 11:51
Бардагжи о «Барселоне»: «Не перешел бы сюда ради игры за резервную команду. Проблемы с регистрацией были не только у меня»
4 сентября 2025, 16:35
Главные новости
Вилья считает Месси лучшим в истории: «С огромным отрывом. И он будет лучшим футболистом мира до тех пор, пока не завершит карьеру»
6 минут назад
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера. Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу»
15 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
16 минут назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
22 минуты назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
26 минут назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
43 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
55 минут назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
50 минут назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
50 минут назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
56 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»
5 минут назадLive
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
15 минут назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
19 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
26 минут назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
30 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
39 минут назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
50 минут назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
50 минут назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06