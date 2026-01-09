«Атлетико» утверждает, что Винисиус провоцировал Симеоне и скамейку команды. Тренер сказал игроку «Реала» сосредоточиться на игре, бразилец ответил: «Спокойно, тебе сейчас дадут пенальти»
Винисиус провоцировал Симеоне, считают в «Атлетико».
Как передает COPE, в раздевалке «Атлетико» утверждают, что Винисиус провоцировал Диего Симеоне, а также поддразнивал скамейку «матрасников», когда требовал назначить пенальти в пользу «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании (2:1).
По словам источника, тренер «Атлетико» после жеста бразильца предупредил его, чтобы тот сосредоточился на игре. В ответ Винисиус, смеясь, сказал: «Спокойно, тебе сейчас назначат пенальти».
После этих слов Симеоне сказал Винисиусу: «Флорентино [Перес] тебя выгонит, попомни мое слово».
Алонсо сказал Симеоне «Чоло, занимайся своими игроками, черт возьми», когда тренер «Атлетико» указал Винисиусу на свист трибун во время замены
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4605 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: COPE
