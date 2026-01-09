  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Атлетико» утверждает, что Винисиус провоцировал Симеоне и скамейку команды. Тренер сказал игроку «Реала» сосредоточиться на игре, бразилец ответил: «Спокойно, тебе сейчас дадут пенальти»
43

«Атлетико» утверждает, что Винисиус провоцировал Симеоне и скамейку команды. Тренер сказал игроку «Реала» сосредоточиться на игре, бразилец ответил: «Спокойно, тебе сейчас дадут пенальти»

Винисиус провоцировал Симеоне, считают в «Атлетико».

Как передает COPE, в раздевалке «Атлетико» утверждают, что Винисиус провоцировал Диего Симеоне, а также поддразнивал скамейку «матрасников», когда требовал назначить пенальти в пользу «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании (2:1).

По словам источника, тренер «Атлетико» после жеста бразильца предупредил его, чтобы тот сосредоточился на игре. В ответ Винисиус, смеясь, сказал: «Спокойно, тебе сейчас назначат пенальти».

После этих слов Симеоне сказал Винисиусу: «Флорентино [Перес] тебя выгонит, попомни мое слово». 

Алонсо сказал Симеоне «Чоло, занимайся своими игроками, черт возьми», когда тренер «Атлетико» указал Винисиусу на свист трибун во время замены

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4605 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: COPE
logoАтлетико
logoСуперкубок Испании
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДиего Симеоне
logoВинисиус Жуниор
logoФлорентино Перес
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алонсо сказал Симеоне «Чоло, занимайся своими игроками, черт возьми», когда тренер «Атлетико» указал Винисиусу на свист трибун во время замены
9 января, 10:21
Вальверде о 2:1: «Атлетико» сыграл намного лучше «Реала», нужно быть самокритичными. Мы обязаны победить в финале»
8 января, 22:48
Винисиус под роликом о его перепалке с Симеоне: «Опять проиграл матч на вылет🥺»
8 января, 22:23
Главные новости
Вилья считает Месси лучшим в истории: «С огромным отрывом. И он будет лучшим футболистом мира до тех пор, пока не завершит карьеру»
6 минут назад
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера. Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу»
15 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
16 минут назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
22 минуты назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
26 минут назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
43 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
55 минут назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
50 минут назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
50 минут назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
56 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»
5 минут назадLive
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
15 минут назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
19 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
26 минут назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
30 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
39 минут назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
50 минут назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
50 минут назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06