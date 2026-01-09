«Атлетико» утверждает, что Винисиус провоцировал Симеоне и скамейку команды. Тренер сказал игроку «Реала» сосредоточиться на игре, бразилец ответил: «Спокойно, тебе сейчас дадут пенальти»

Винисиус провоцировал Симеоне, считают в «Атлетико».

Как передает COPE, в раздевалке «Атлетико» утверждают, что Винисиус провоцировал Диего Симеоне , а также поддразнивал скамейку «матрасников», когда требовал назначить пенальти в пользу «Реала » в полуфинале Суперкубка Испании (2:1).

По словам источника, тренер «Атлетико» после жеста бразильца предупредил его, чтобы тот сосредоточился на игре. В ответ Винисиус, смеясь, сказал: «Спокойно, тебе сейчас назначат пенальти».

После этих слов Симеоне сказал Винисиусу: «Флорентино [Перес] тебя выгонит, попомни мое слово».

Алонсо сказал Симеоне «Чоло, занимайся своими игроками, черт возьми», когда тренер «Атлетико» указал Винисиусу на свист трибун во время замены