Габигол о Неймаре: «Он нужен Бразилии на ЧМ и поможет «Сантосу» бороться за титулы. Это мой кумир и друг»
Габигол о Неймаре: он нужен Бразилии на ЧМ и поможет «Сантосу» в гонке за титулы.
Новичок «Сантоса» форвард Габриэл Барбоза считает, что Неймар необходим клубу и сборной Бразилии.
«Все знают, что Неймар – мой кумир и друг.
Мне довелось играть с ним в национальной команде. Мы были очень счастливы.
Я хочу помочь ему быть готовым на 100%. Он нужен нам на чемпионате мира и поможет «Сантосу» бороться за титулы», – сказал Габигол.
Ранее Неймар продлил контракт с бразильским клубом до конца 2026 года. За национальную команду форвард не выступал с 2023 года.
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости