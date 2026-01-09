Габигол о Неймаре: «Он нужен Бразилии на ЧМ и поможет «Сантосу» бороться за титулы. Это мой кумир и друг»

Габигол о Неймаре: он нужен Бразилии на ЧМ и поможет «Сантосу» в гонке за титулы.

Новичок «Сантоса » форвард Габриэл Барбоза считает, что Неймар необходим клубу и сборной Бразилии .

«Все знают, что Неймар – мой кумир и друг.

Мне довелось играть с ним в национальной команде. Мы были очень счастливы.

Я хочу помочь ему быть готовым на 100%. Он нужен нам на чемпионате мира и поможет «Сантосу» бороться за титулы», – сказал Габигол.

Ранее Неймар продлил контракт с бразильским клубом до конца 2026 года. За национальную команду форвард не выступал с 2023 года.