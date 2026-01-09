  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ловчев о Галицком: «Главный человек последних лет в нашем футболе. В «Краснодаре» стало больше иностранцев, но ничего такого в этом нет, «Бавария», «Барса», «Сити» и «Реал» – сборные мира»
15

Ловчев о Галицком: «Главный человек последних лет в нашем футболе. В «Краснодаре» стало больше иностранцев, но ничего такого в этом нет, «Бавария», «Барса», «Сити» и «Реал» – сборные мира»

Ловчев о Галицком: главный человек последних лет в нашем футболе.

Экс-защитник «Спартака» Евгений Ловчев назвал владельца «Краснодара» Сергея Галицкого главным человеком в российском футболе последних лет.

В сезоне-2024/25 «быки» впервые в истории стали чемпионами России. После 18 туров Мир РПЛ этого сезона команда лидирует в турнирной таблице.

– Главным человеком последних лет в нашем футболе назвал бы Галицкого. Я познакомился с ним, когда он только строил академию.

Приехал в Краснодар, мы с ним ходили мимо играющих в футбол детишек, и Сергей Николаевич рассказывал мне, что хочет, чтобы у него играли только воспитанники. На что я ему тогда сказал, что это утопия, что как только появится хороший мальчик, за ним приедут из Москвы, а родителям пообещают машину и квартиру.

Через некоторое время в команде стало играть больше иностранцев. Ничего такого в этом нет, те же «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Реал» – сборные мира.

– Недавно в составе «Краснодара» на поле оказались 11 воспитанников. Мечта сбылась.

– Мечта в футболе – стать чемпионом, все остальное – пункт в блокноте, желание уколоть всех, что у меня играют только русские ребята, а другие покупают игроков за 30 миллионов. Хотя Галицкий при желании может покупать футболистов и за 100 миллионов.

Никогда не считал, что деньги в футболе решают все, результат все равно дают игроки и поле. А сейчас больше прихожу к тому, что обязательно нужны деньги, чтобы что‑то выиграть. К большому сожалению, деньги заменили влюбленность в футбол.

– Таких романтиков остались единицы.

– Одним из последних был Федор Черенков. Уникальная личность. Иногда думаю, что он сам не понимал, что он делает на поле. Это футбольные боженьки, – сказал Ловчев.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4600 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoСергей Галицкий
logoпремьер-лига Россия
logoФедор Черенков
logoЕвгений Ловчев
бизнес
logoМатч ТВ
детский футбол
деньги
лимит на легионеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Ловчев: «Желаю «Спартаку» найти своего Галицкого. Хотелось бы, чтобы не так часто меняли тренеров»
4 января, 07:36
Депутат Свищев: «Галицкий – один из немногих людей в России, которые действительно любят свой город, клуб, футбол. Потрясающий человек, побольше бы таких»
30 декабря 2025, 15:44
«Галицкий внес большой вклад в историю российского спорта. Он пример того, как нужно выстраивать частный клуб, а за ними будущее». Газзаев о владельце «Краснодара»
30 декабря 2025, 09:50
Главные новости
Вилья считает Месси лучшим в истории: «С огромным отрывом. И он будет лучшим футболистом мира до тех пор, пока не завершит карьеру»
6 минут назад
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера. Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу»
15 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
16 минут назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
22 минуты назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
26 минут назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
43 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
55 минут назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
50 минут назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
50 минут назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
56 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»
5 минут назадLive
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
15 минут назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
19 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
26 минут назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
30 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
39 минут назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
50 минут назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
50 минут назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06