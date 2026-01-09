Трансфер Жерсона из «Зенита» за 30 млн евро станет рекордным для Южной Америки. «Барса» продавала Роке в «Палмейрас» за 25,5 млн
Трансфер хавбека «Зенита» Жерсона станет рекордным для Южной Америки.
Сделка по переходу полузащитника Жерсона из «Зенита» в «Крузейро» станет самой дорогостоящей в истории южноамериканского футбола.
По данным Marca Mexico, сумма трансфера составит 26 млн евро плюс 4 млн евро бонусами. Это больше, чем было заплачено за Витора Роке, установившего ранее трансферный рекорд в Южной Америке. Напомним, «Палмейрас» заплатил «Барселоне» 25,5 млн евро за форварда.
Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Крузейро» достигли принципиального соглашения о переходе 28-летнего бразильца. «Спорт-Экспресс» писал, что общая стоимость сделки, с учетом всех условий, включая права на игроков бразильского клуба для петербуржцев, оценивается в 35 миллионов евро.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4538 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Marca Mexico
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости