Трансфер Жерсона из «Зенита» за 30 млн евро станет рекордным для Южной Америки. «Барса» продавала Роке в «Палмейрас» за 25,5 млн

Трансфер хавбека «Зенита» Жерсона станет рекордным для Южной Америки.

Сделка по переходу полузащитника Жерсона из «Зенита » в «Крузейро » станет самой дорогостоящей в истории южноамериканского футбола.

По данным Marca Mexico, сумма трансфера составит 26 млн евро плюс 4 млн евро бонусами. Это больше, чем было заплачено за Витора Роке , установившего ранее трансферный рекорд в Южной Америке. Напомним, «Палмейрас » заплатил «Барселоне» 25,5 млн евро за форварда.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Крузейро» достигли принципиального соглашения о переходе 28-летнего бразильца. «Спорт-Экспресс» писал , что общая стоимость сделки, с учетом всех условий, включая права на игроков бразильского клуба для петербуржцев, оценивается в 35 миллионов евро.