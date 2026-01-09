Оуэн об отставке Аморима: «Людям нравилось, как он разговаривал – единственный положительный момент. Это контраст с тен Хагом. Рубен мог сказать: «Это худший «МЮ» в истории»

Майкл Оуэн: людям нравилось, как Аморим разговаривал и формулировал мысли.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался касательно отставки главного тренера команды Рубена Аморима .

«Все произошло быстро, но меня это нисколько не удивило. Меня немного удивило то, что он сказал после игры с «Лидсом», но я знал, что за кулисами творятся неприятности.

Как только он это сказал, я не удивился, что все быстро закончилось. Нельзя говорить такие вещи о своей команде, о работодателях, о чем угодно и ожидать, что останешься на работе.

Оглядываясь на итоги работы Рубена, можно сказать, что многое пошло не так.

Думаю, единственным его положительным моментом было то, что людям нравилось, как он разговаривал, как формулировал мысли и насколько был честен.

Это был разительный контраст с его Эрик тен Хагом . Мне казалось, он говорил загадками, и, думаю, люди не верили тому, что он говорил. Мы часто смотрели совсем другую игру, чем он.

Аморим совершенно открыто заявлял: «Это худший «Манчестер Юнайтед » за всю историю». Есть такой пример», – сказал Майкл Оуэн в интервью в интервью Casino.org.