Арне Слот: «Ливерпуль» показал, что может конкурировать с любой командой. Возникает вопрос – почему отстаем на 14 очков? Это тоже очевидно – есть проблемы с проходом низких блоков»

Арне Слот: «Ливерпуль» может конкурировать с любым соперником.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мыслями после матча АПЛ против «Арсенала» (0:0).

«Мы показали – и, кстати, не в первый раз в этом сезоне – что в важных матчах способны побороться с любой другой командой, и нам удавалось добиваться результатов почти против любой сильной команды, с которой мы играли, за исключением «Манчестер Сити », где было совершенно очевидно, что мы забили гол, но единственными, кто так не считал, были судья и ВАР. Это единственная игра, которую мы проиграли со счетом 0:3.

Во всех остальных матчах, думаю, мы показали – дома против «Арсенала», на выезде против «Арсенала» – что можем конкурировать с любой командой.

Тогда возникает вопрос: почему мы отстаем на 14 очков? Для меня это тоже очевидно – у нас есть проблемы с проходом низких блоков соперников.

В обеих играх «Ливерпуля» и «Арсенала» обе команды показали, что очень сильны и очень конкурентоспособны друг против друга.

Мы выиграли благодаря штрафному удару на «Энфилде». В этот раз такого момента не было, поэтому матч закончился со счетом 0:0», – сказал Арне Слот .

Нули «Арсенала» и «Ливерпуля»: почему так блекло? Лукомский и Палагин в поисках зрелища