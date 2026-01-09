Иньиго о возможном возвращении в «Барселону»: «Нет, это невозможно. Лапорта не сможет мне столько платить»

Иньиго Мартинес ответил, может ли вернуться в «Барселону».

Защитник «Аль-Насра » Иньиго Мартинес высказался о том, может ли вернуться в «Барселону».

«Я очень счастлив в Саудовской Аравии, хотя, конечно, скучаю по всем вам. Прошлый сезон в «Барселоне» был лучшим в моей карьере», – сказал футболист в интервью программы FanZone.

На вопрос о том, может ли Иньиго Мартинес вернуться в «Барселону», защитник ответил: «Нет, это невозможно. Жоан Лапорта не сможет мне столько платить».