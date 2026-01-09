TikTok стал «предпочтительной платформой» ФИФА для контента на ЧМ-2026. Авторы получат доступ к пресс-конференциям и тренировкам

ФИФА подписала договор о сотрудничестве с TikTok.

ФИФА объявила, что TikTok выбран в качестве первой «предпочтительной платформы» для размещения видеоконтента в социальных сетях про ЧМ-2026.

«TikTok, одна из самых влиятельных и динамичных платформ для мобильного видеоконтента в мире, станет первой в истории предпочтительной платформой ФИФА. Это приведет к повышению уровня сотрудничества и интеграции, что позволит TikTok предлагать более полное освещение ЧМ-2026, включая увеличение количества оригинального контента, и станет основным местом для болельщиков и создателей контента на протяжении всего турнира.

Партнерство открывает значительные возможности для официальных медиа-партнеров ЧМ-2026 в TikTok, включая возможность транслировать фрагменты матчей в прямом эфире, публиковать больше тщательно отобранных видеороликов и получать доступ к специальному контенту, созданному ФИФА для TikTok.

Телевещательные компании также смогут монетизировать свои трансляции с помощью премиальных рекламных решений TikTok. TikTok внедрит политику борьбы с пиратством, которая будет поддерживать и защищать интеллектуальную собственность ФИФА», – говорится в заявлении организации.

Также отмечается, что авторы контента получат доступ к пресс-конференциям и тренировкам. Кроме того, авторы получат возможность использовать и совместно создавать архивные видеоматериалы ФИФА.